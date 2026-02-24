Punch y el eco de los olvidados

La imagen de un pequeño simio aferrado a un peluche como único refugio maternal ha recorrido el mundo.

Punch, el mono japonés rechazado por su madre, encontró en un juguete lo que la sangre le negó: abrigo, protección, amor.

Su historia ha tocado fibras universales porque habla de una herida que no entiende de especies: la del abandono.

Millones se han visto reflejados en esos bracitos que no sueltan su tesoro, en esa mirada que encontró en lo inanimado , el calor de lo que debió ser natural.

En República Dominicana, Punch tiene miles de réplicas humanas.

Niños que nacen en hogares fracturados, que extienden sus manos y encuentran vacío, que terminan en calles o centros de acogida enfrentando un futuro incierto.

La misma historia, distinta especie.

Un cuidador tuvo una feliz idea. Y su gesto mínimo nos recuerda que el amor, cuando llega, puede cambiar una vida.

Que un abrazo a tiempo, una presencia constante, un peluche, son a veces el dique contra la desolación.

Punch y su juguete se han vuelto iconos. Ojalá nos recuerden que, mientras el mundo se conmueve con un simio, aquí hay niños esperando su propio refugio.

Y que la fuerza de la fraternidad, sin decir palabras, sigue siendo nuestra mayor esperanza.