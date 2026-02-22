Entre algoritmos y humanidad

Vivimos en una época donde la tecnología avanza tan rápido que a veces cuesta seguirle el paso.

La inteligencia artificial, esa capacidad de las máquinas para crear textos, imágenes y hasta voces, está revolucionando la forma en que nos informamos.

Para el periodismo, esto representa el desafío más grande de su historia.

Este cambio tan profundo obliga a repensar cómo se hacen las noticias, sin importar si se publican en papel, en una web o en las redes sociales.

Es cierto que el periódico impreso ya no es el rey de la inmediatez, pero su futuro no tiene por qué ser sombrío.

Su gran oportunidad está en convertirse en la fuente confiable que alimenta a los propios sistemas de inteligencia artificial.

En un mundo lleno de información dudosa, el papel puede ser la garantía de que los datos son ciertos y están bien verificados.

Hoy, la información se ha “industrializado”. Cualquier persona con un móvil puede captar un accidente o un evento y subirlo a internet en segundos.

La noticia ya no es exclusiva de los periodistas. Por eso, los medios tradicionales tienen que dejar de competir por ver quién da la primicia más rápido.

Su nueva batalla está en el “periodismo del día después”. Es decir, en lugar de solo informar de lo que pasó, deben dedicarse a explicar por qué pasó, qué significa y qué consecuencias tendrá.

Es el momento del análisis, del contexto y de la investigación a fondo.

Como he dicho otras veces, este enfoque busca ofrecer algo que ninguna máquina puede dar: la sensibilidad para entender los problemas de la gente y el compromiso con el bien común.

La tecnología procesa datos; los periodistas procesan realidades humanas.

Para sobrevivir en este nuevo escenario, los medios también tienen que ser inteligentes en lo económico.

La clave está en los contenidos especializados. Fíjense en lo que hacen grandes referentes como The New York Times o The Washington Post.

Ellos han entendido que la audiencia ya no quiere noticias genéricas, sino temas hechos a su medida.

Esta misma lección sirve para los medios locales, que deben encontrar su propio sello, ya sea en la cultura, el deporte, la música o los negocios de su comunidad.

En medio de esta transformación, los periodistas tienen que aprender a manejar las nuevas herramientas.

La inteligencia artificial no es una enemiga que les va a quitar el trabajo, sino una aliada que les puede ayudar a ser más eficientes, a buscar datos o a redactar borradores.

Lo importante es no perder la esencia.

Un ejemplo esperanzador de este camino es la alianza entre el Grupo Panorama y la Universidad Católica de Santo Domingo. Gracias a este tipo de acuerdos, los jóvenes periodistas se están formando no solo en el uso de las plataformas más modernas, sino también en los valores de siempre: la ética y el rigor.

Esa mezcla entre la energía y el talento digital de los jóvenes con la experiencia de los veteranos es la fórmula para frenar la avalancha de noticias falsas y de discursos que solo buscan manipular.

En definitiva, la resistencia del periodismo hecho por personas depende de su capacidad para cambiar sin traicionar sus principios: verificar los hechos y buscar la verdad.

Mientras las empresas buscan formas de ser más ágiles y gastar menos, la responsabilidad de los periodistas y editores sigue siendo la misma: ofrecer información clara y confiable que ayude a la gente a pensar con libertad en medio de tanto ruido.