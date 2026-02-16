¡Hay que extirpar esas mafias!

Resulta oportuna, en estos momentos, la decisión de crear una fuerza de tarea especial para perseguir a quienes trafican con títulos fraudulentos en áreas protegidas.

La nueva unidad multilateral, dispuesta por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, se abocará a una investigación penal exhaustiva sobre estos desmanes.

Desde hace tiempo se vienen denunciando ocupaciones de terrenos, supuestamente amparadas en títulos legales que en realidad son falsos, así como concesiones de dudosa legalidad en parques nacionales y zonas bajo régimen de protección medioambiental.

La usurpación y la sustracción ilegal de propiedades es un mal de vieja data, combatido de manera precaria por la justicia dominicana.

Ahora, con esta unidad, se perfila una acción más formal y estructurada para ir tras las mafias que manejan este negociazo.

No solo se investigarán a fondo los documentos fraguados, sino que se establecerán los daños reales provocados a esos ecosistemas.

En particular, a Listín Diario le interesa clarificar el estatus de las supuestas propiedades privadas que han enajenado el santuario de Las Dunas de Baní.

Durante años, y a través de múltiples denuncias sustentadas en pruebas, hemos condenado la progresiva tendencia a mutilar este singular recurso natural.

Pero así como muchos de estos casos han quedado en un limbo judicial, ocurre lo propio en Valle Nuevo y la Sierra de Bahoruco, donde la depredación ha sido brutal e impune.

Lo peor es que este asalto sistemático a las áreas protegidas ha contado con el contubernio perverso de algunas autoridades, en franco desafío al Ministerio de Medio Ambiente, que poco ha hecho para evitar estas afectaciones.

Esperamos que, con el responsable paso que ha dado la Procuraduría, haya llegado la hora decisiva para estas mafias, a las que hay que extirpar sin contemplaciones.