Más allá de las sacristías

Con pocas semanas al frente de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el arzobispo Carlos Tomás Morel Diplán se ha destacado por estar más entre la feligresía que en la sacristía de la Catedral.

Con este gesto, obedece el mandato del fallecido Papa Francisco II y de su sucesor, León XIV: abandonar las trincheras de las sacristías para mezclarse con los fieles, conocer sus necesidades y hacerse portavoz de sus esperanzas.

En un territorio extenso y complejo, compuesto por 120 parroquias y cuatro vicarías regionales, el reto es significativo.

Monseñor Morel lo ha asumido con ánimo y voluntad, pues su ministerio siempre se ha caracterizado por esa cercanía.

En diálogo con este diario, el arzobispo delineó las dinámicas de su labor pastoral.

En poco tiempo ha visitado diversos ambientes de la arquidiócesis y ya se perfila como una voz a la vez indulgente y crítica, denunciando lo que considera injusto.

Esta reconexión de la Iglesia con su pueblo aviva la esperanza de que la evangelización recobrará su vitalidad.

En la Arquidiócesis primada, el histórico legado del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez sirve de cimiento fecundo.

La voz responsable de la Iglesia, desde las predicaciones del Padre Vicente Rubio hasta la firmeza del cardenal López Rodríguez, ha ayudado a enderezar entuertos y frenar excesos del poder.

Abandonar las trincheras de la sacristía para volver a las bases, invitándolas a seguir la ruta de la fe, hará que este apostolado merezca el aprecio y el apoyo de toda la población.

Morel Diplán tiene ante sí la responsabilidad de revitalizar los activos de la doctrina social de la Iglesia y convertirse en voz y eco de las más legítimas aspiraciones del pueblo fiel.

Que Dios bendiga e ilumine su misión.