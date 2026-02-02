Obras para los pobres

No solo en Los Peralejos, sino en muchas otras comunidades empobrecidas del Distrito Nacional, el desborde de cañadas ha condenado durante años a sus moradores a vivir bajo una permanente atmósfera de miedo y zozobra.

Cada aguacero ha sido, para miles de familias, una amenaza latente que implica la incertidumbre de perderlo todo, incluso la vida.

Por fortuna, el Gobierno ha comenzado a ejecutar un amplio programa de saneamiento, reparación y adecuación de las cañadas que atraviesan el corazón de estas barriadas.

Ha sido esta una intervención largamente reclamada por comunidades que han padecido, en silencio, los efectos de la desatención histórica.

La cañada de Los Peralejos, con unos 19 kilómetros de longitud, ha sido escenario de episodios trágicos que marcaron para siempre a sus residentes.

El remozamiento de varios tramos, con una intervención directa de 1,430 metros lineales, permitirá ahora una mayor fluidez de las aguas, gracias a la instalación de tuberías, muros de contención y sistemas de drenaje adecuados.

Para los habitantes de este sector, la obra representa mucho más que una mejora física.

Es un alivio emocional. Es la esperanza de que las lluvias ya no signifiquen noches en vela, ni el temor de que un niño pueda caer en una cañada descubierta, como ocurrió en el pasado con consecuencias irreparables.

Más allá de las grandes obras de infraestructura que suelen exhibirse como logros de gestión, a los gobiernos se les recuerda, y se les juzga, por las inversiones que realizan para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los más desposeídos.

El Listín Diario ha sido testigo directo de estas necesidades apremiantes, palpándolas en cada jornada de “El Listín en el barrio”.

Por eso comprendemos y valoramos la importancia que el presidente Luis Abinader ha otorgado a esta problemática, al disponer la intervención y remodelación de cañadas que durante décadas simbolizaron abandono y riesgo.

En todo esfuerzo orientado a dignificar la vida de los pobres, el Listín Diario será aliado firme porque creemos que un país más justo comienza por proteger a quienes menos tienen.