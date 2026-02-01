El periodismo que no se rinde

Por má s que e l mundo cambie y todo se ponga patas arriba, el periodismo ha demostrado que sabe reinventarse.

Siempre lo ha hecho. Y lo está haciendo otra vez ahora, en medio de la revolución más grande del siglo, buscando nuevas formas de conectar y contar.

Cuando vimos cerrar periódicos y perderse lectores, muchos creyeron que era el fin.

Pero no. Lo que pasó fue una migración. La prensa escrita se mudó a lo digital. Y allí, con coraje, siguió haciendo lo que mejor sabe: contar historias con rigor, chequear datos, buscar la verdad con esmero y ofrecer contenidos de calidad en un mar de ruido y banalidad.

Con las mismas armas que los hicieron grandes en papel, muchos medios se lanzaron al mundo digital. Y algunos no solo sobrevivieron, sino que triunfaron.

Un caso que me dejó pensando es el de elDiario.es, de España. Nació de las cenizas de otro periódico, Público, que cerró en 2012 tras cinco años de vida.

Doce periodistas y un sueño: el de su fundador, Eugenio Es colar, quien junto a sus compañeros usó sus ahorros y se lanzó a lo digital, incluso cuando el modelo parecía una apuesta loca, es el más elocuente ejemplo.

¿Cuál fue su fórmula?

Pura y simplemente hacer periodismo de calidad, pero con enfoque en investigación a fondo y análisis profundo, más que noticias de todo un poco.

Con ello Eugenio Escolar dio en el clavo. En solo cuatro meses ya era rentable, gracias a un modelo de suscripciones que la gente abrazó con ganas.

La comunidad creció porque vieron en él un periodismo valiente, sin miedo, independiente. Hoy tienen 118.000 suscriptores y son el digital líder en España, compitiendo de tú a tú con los grandes hi s tór icos de papel.

Cuando visité su redacción en Madrid, Eugenio me recibió con orgullo y una sonrisa. De esos 12 fundadores, hoy son 250 empleados en toda España.

Sus investigaciones han destapado casos de corrupción que han tumbado a políticos y poderosos.

“Periodismo a pesar de todo”, es su lema. Y con él reivindican lo esencial, que es la independencia para buscar la verdad, sin ataduras.

“Al no depender de bancos ni grandes accionistas”, me dijo Escolar, “podíamos informar con limpieza. Teníamos libertad real, y eso nos permitió publicar exclusivas que otros no tocaban”.

Con esa credibilidad, han logrado algo que ni el impreso Público original ni su versión digital anterior consiguieron: un lugar de influencia y respeto.

Esta historia me llenó de esperanza. Porque ilumina el camino para quienes, como nosotros en el Listín Diario, trabajamos cada día para abrazar los cambios y mantener vivo el periodismo de calidad, en papel y en cualquier otra plataforma.

El periodismo sigue. Y sigue porque ustedes, nuestros lectores, lo consumen, lo valoran y lo hacen necesario.

Con más ánimo ahora, con esta historia de telón de fondo, tenemos más razón para seguir contando.