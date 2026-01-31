Muertas de inanición

Si muchas leyes han perdido rigor y eficacia, suele deberse más a la negligencia de quienes deben hacerlas cumplir que a la conducta —deliberada o inconsciente— de quienes las violan.

Cuando normas de cumplimiento obligatorio dejan de aplicarse, la ciudadanía puede asumir que ya no están vigentes o, en el mejor de los casos, que se trata de disposiciones desconocidas o irrelevantes.

Esto ocurre con frecuencia con el amplio conjunto de normas y prohibiciones que integran la Ley de Tránsito, un cuerpo legal que muchos ciudadanos ignoran, en buena medida, porque no se hace valer.

En otros casos, el problema se agrava cuando se ofrece un mal ejemplo institucional: operativos especiales o controles de tránsito, diseñados para prevenir accidentes o mejorar la movilidad vial, se desmontan de manera súbita y sin explicación.

Con la prohibición de girar a la izquierda en algunas intersecciones de la capital ha ocurrido exactamente eso.

Hoy son muchos los conductores que la desobedecen, incluso frente a los agentes de la Digesett.

Lo mismo sucede con las restricciones que impiden a ciertos vehículos —motocicletas, camiones, patanas y autobuses— transitar por elevados o pasos a desnivel.

O con los límites al número de personas que pueden desplazarse en una motocicleta, así como con las regulaciones de estacionamiento en calles y avenidas específicas.

Cuando los usuarios perciben que no existe un régimen real de consecuencias ni un interés sostenido de las autoridades por hacer cumplir las normas, las leyes terminan muriendo de inanición.

Y eso es lo que está ocurriendo en múltiples ámbitos, cuando el propio Estado parece olvidar que una de sus responsabilidades esenciales es hacer valer la ley, en cualquier circunstancia.