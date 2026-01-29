Una respuesta ágil al ultraje funerario

Dos de los integrantes de un grupo de vándalos que profanaron y dañaron más de veinte nichos en el Cementerio Cristo Redentor ya se encuentran tras las rejas.

Mientras las autoridades continúan la búsqueda de los restantes implicados para someterlos a la justicia, es justo y necesario reconocer la enérgica y pronta respuesta desplegada por la Alcaldía del Distrito Nacional y la Policía Nacional.

Horas después de que este diario denunciara el bochornoso ataque el pasado lunes, y una vez comprobadas las afectaciones masivas a las tumbas, las autoridades activaron un operativo que permitió la identificación y captura de dos de los presuntos responsables.

Esta celeridad, resultado de una coordinación efectiva de las autoridades, envía un mensaje contundente: los actos que violan la paz de los difuntos y el dolor de sus familias no quedarán impunes.

Pero la reacción no se limitó a la acción penal.

De manera simultánea, la Alcaldía dispuso medidas inmediatas para reforzar la seguridad del camposanto, intensificando el control interno e instalando más cámaras de videovigilancia para un monitoreo las 24 horas.

Igualmente reforzó el personal policial de custodia y se aceleró la terminación de la verja perimetral, cuya construcción presenta un avance del 70%.

Estas acciones, sin duda, ayudarán a restablecer el esquema de vigilancia quebrantado por los delincuentes y a devolver la sensación de seguridad a la comunidad.

Así como la alcaldía capitalina ha tomado las medidas preventivas y protectoras que exigen las circunstancias, así deben actuar los demás ayuntamientos que administran los cementerios del Gran Santo Domingo.

La profanación de un cementerio es un ataque a la dignidad, a la memoria y al duelo de decenas de familias.

Esperamos que este sea el punto de partida para una política permanente de dignificación, seguridad y respeto en todos nuestros camposantos.