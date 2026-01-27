Una infamia que no podemos tolerar

La tumba es la última morada sagrada, el espacio reservado para el descanso eterno de quienes nos precedieron.

Un derecho tan fundamental y sagrado como la vida misma, que la sociedad debe proteger con la mayor firmeza.

Sin embargo, en medio de nuestra ciudad habitan individuos despreciables, maleantes que no conocen límite ni respeto alguno.

Se dedican a profanar estas moradas fúnebres, a violar la paz de los muertos para sustraer sarcófagos o hurtar las humildes piezas que guardan el recuerdo de un ser querido.

Estos vándalos, esta plaga de insensibles, han venido sembrando el horror y la afrenta en numerosos cementerios de la capital.

El Cristo Redentor, el más grande de todos, se ha convertido en su blanco predilecto, en un escenario de repetida y bochornosa vulnerabilidad.

Solo en el último fin de semana, se perpetraron allí más de veinte actos de esta infamia.

Una prueba irrefutable, la evidencia escandalosa de una total y absoluta falta de control por parte de las autoridades responsables de la seguridad y la custodia de nuestra memoria colectiva.

Frente al asombro, el estupor y el desgarro de los deudos, esas autoridades han demostrado una y otra vez una incapacidad pasmosa.

Los profanadores no solo destruyen y roban; su vileza llega al extremo de atracar y agredir, en repetidas ocasiones, a quienes se acercan a rendir un tributo de amor. Incluso crímenes mayores han manchado estos recintos.

Esta recurrencia de actos bochornosos y deshumanizados no puede seguir normalizándose.

¡Basta ya! Es hora, es más que hora, de exigir un cambio radical, implantando de inmediato un modelo eficaz de protección y vigilancia para nuestros camposantos.

Reclamamos, con la indignación que este ultraje merece, la organización inmediata de un cuerpo especializado de seguridad, activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Esa sería al menos la mínima, la última y más solemne recompensa que una sociedad digna puede y debe ofrecer a quienes merecen, por encima de todo, descansar en paz.