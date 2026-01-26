¿Está en peligro el legado de Duarte?

En este momento histórico en que las potencias mundiales redefinen sus esferas de influencia multipolar, el principio fundamental de la soberanía y la independencia de las naciones afronta el riesgo de quedar seriamente comprometido por estas dinámicas de competencia estratégica.

Nuestro país, que surgió como Estado-nación bajo el signo de la libre autodeterminación, difícilmente podrá permanecer al margen de estas pujas globales.

Por ello, el sueño del prócer fundador, Juan Pablo Duarte, de establecer una república plenamente soberana e independiente, podría enfrentarse de nuevo a una crucial prueba de fuego.

En el pasado, la nación libró luchas decisivas para que su soberanía no sucumbiera definitivamente ante intervenciones militares extranjeras.

Estados Unidos trabaja con determinación para ejercer una influencia renovada en América Latina y otras regiones, mientras otras potencias —como China, Rusia y bloques regionales— actúan con similar intensidad en zonas que consideran estratégicas.

Justo hoy, al conmemorar el 213 aniversario del natalicio de Duarte, su valioso legado —mantenido durante décadas con sacrificio, valentía y altivez nacionalista— está nuevamente en juego.

Los valores fundacionales de una república libre e independiente, aquel “o se hunde la isla”, obligan a la sociedad a defenderlos a toda costa, como ya lo hizo en el pasado.

No obstante, la gran desventaja para hacerlo con la gallardía y el temple de antaño radica en que nuestras bases institucionales se encuentran más frágiles que nunca.

Este descalabro progresivo ha diluido, a su vez, los fundamentos morales, políticos y económicos con los que Duarte perfiló una nación distinta a la que existió antes de 1844, período marcado por la dominación haitiana.

El mejor homenaje de gratitud que podemos ofrecer hoy a Duarte y a todos los patricios de La Trinitaria es comprometernos a rescatar y defender su legado.

Nuestra soberanía no se negocia. Por el contrario, debe ejercerse ahora con firmeza y con visión de Estado.