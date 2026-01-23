Hostos, el maestro que necesitamos hoy

Eugenio María de Hostos es el maestro por excelencia de la escuela dominicana y un ejemplo singular del ciudadano antillano.

Nacido hace 187 años en Mayagüez, Puerto Rico, Hostos fue un hombre íntegro que supo conjugar en la tierra americana que pisó, su sabiduría con el amor a la libertad.

Su recorrido por América Latina regando conocimientos y compromiso libertario, punzó el objetivo colonial de perpetuar la resignación y el vasallaje en la región.

Sus contribuciones en el ámbito del periodismo, la historia, la moral, la sociología y el independentismo, sembraron raíces inmarcesibles.

Hostos es, con mucho honor, el maestro de las Antillas y el docto probo de la escuela normal de Santo Domingo.

Comprometido firme y militantemente con la independencia de Puerto Rico y Cuba, Hostos puso todos sus conocimientos y energías para forjar una juventud amante de la libertad y la gran patria antillana.

Fundador de las mejores escuelas para formar a la juventud y luego una academia para instituir maestros, Hostos es el gran profesor del que hoy carecemos.

Cuando la educación en República Dominicana constituye una calamidad, volver a los principios y prácticas didácticas de Hostos, es un imperativo ineludible.

Su pensamiento y praxis es una fuente viva de inspiración, pero el peor uso que puede hacerse de su legado, es invocarlo para no hacer nada semejante.

Este país necesita ministros, profesores, alumnos y padres decididos a convertir la educación en la herramienta esencial para superar los atavismos que nos congelan en lo analógico y nos impiden saltar a la modernidad tecnológica.

Para dar ese salto, se necesita una combinación dinámica de autoridades comprometidas con la juventud, padres exigentes y atentos, así como un alumnado cuestionador de dogmas y clichés.

Necesitamos una niñez y una juventud que se eduque en los parámetros de Eugenio María de Hostos, que no acepte dogmas y que asuma su formación como un componente esencial de su compromiso con la patria.

Hostos es un faro y orientarse con él es un imperativo de supervivencia moral.