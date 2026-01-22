Dolor y lágrimas: la epidemia de feminicidios

Un grave error de la sociedad dominicana es creer, como advirtió un gran científico, que haciendo siempre lo mismo se obtendrán resultados diferentes.

La prueba más cruel de este desatino es la persistencia de una violencia desenfrenada que sigue arrebatando la vida a las mujeres.

Según la información disponible, en los primeros veinte días de este año, cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

Los motivos de estos crímenes responden a un patrón reiterado: celos por supuesta infidelidad, intentos fallidos de reconciliación, o el odio desatado de un hombre tras una discusión o después de haber estado preso.

En todo caso, queda en evidencia que los agresores continúan asesinando mujeres con un absoluto desprecio por la vida ajena, sin medir el daño social y familiar que provocan.

Hasta hoy, las autoridades mantienen un esquema de acción que, en muy pocos casos, logra proteger la vida de las mujeres amenazadas o ya violentadas.

Aunque la sangría no cesa, los funcionarios suelen refugiarse en comparaciones estadísticas para conformarse con afirmar que cada año hay menos muertes.

A los cincuenta feminicidios registrados en 2025 —un promedio de 4.16 por mes— se suman cuatro en apenas veinte días de 2026, lo que proyecta un aumento potencial del 20%.

No nos engañemos: las frías cifras no pueden expresar el dolor ni las lágrimas derramadas por padres, madres, hermanos e hijos de las víctimas.

Tampoco pueden medir en qué grado la sociedad se va insensibilizando ante la violencia intrafamiliar.

Detener y encarcelar a los feminicidas que no se suicidan no basta para que las autoridades cumplan a cabalidad con su deber. M

La responsabilidad colectiva exige desplegar acciones preventivas eficaces que garanticen la vida de toda mujer amenazada o maltratada.

Permitir que un agresor mate para después llevarlo a prisión es una gestión de resultado insignificante.

Toda autoridad, vecino, familiar o ciudadano tiene el deber de intervenir —de “meterse en lo ajeno”— para frustrar estos crímenes.

Y el sistema de justicia debe proteger y estimular, sin vacilación, estas acciones en defensa de la vida.