Terminen ya la remodelación

No existe explicación aceptable alguna para que la remodelación del Hospital Docente Padre Billini, en la Ciudad Colonial, se prolongue por más de siete años , sin fecha definitiva de conclusión.

Este centro sanitario, con 105 años de servicio ininterrumpido, es el único hospital público ubicado en la zona de la ciudad que recibe la mayor afluencia de visitantes.

Aunque una parte de sus instalaciones fue remodelada y entró en servicio en 2022, el área de emergencias permanece inconclusa cuatro años después.

Tanto los residentes de la parte más antigua de la ciudad como los miles de turistas que diariamente recorren la zona requieren de este hospital en pleno y óptimo funcionamiento, con un acceso cómodo y expedito.

Si el gobierno tiene un interés genuino en priorizar la salud, concluir de una vez la remodelación del Padre Billini sería la demostración más elocuente de dicho propósito.

Cuando la ciudadanía observa que las obras de reconstrucción de centros de salud en el Distrito Nacional no avanzan con la celeridad necesaria, inevitablemente surge la duda: ¿acaso la situación no será aún peor en los municipios del interior?

A los dominicanos nos enorgullecen las cifras de un crecimiento económico exitoso, pero estas resultan huecas si dicho auge no se materializa en una mejora tangible de la infraestructura social y productiva.

La capital necesita que el Hospital Padre Billini funcione a total capacidad y continúe formando especialistas.

Por ello, corresponde al gobierno finalizar su remodelación sin más dilaciones.