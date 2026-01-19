La inclusión debe comenzar en las aulas

Las historias de Ángel, Anderson, Diajanny, Moisés y otros jóvenes dominicanos, que recogemos hoy en nuestras páginas, son faros potentes que iluminan un camino de esperanzas.

El camino de la plena inclusión de las personas con discapacidad en la educación, a todos la niveles, no solo en la superior.

Estos testimonios de jóvenes que superan barreras motrices, visuales, auditivas e intelectuales para obtener títulos profesionales, demuestran que el talento no entiende de condiciones físicas o cognitivas.

Y que la universidad puede ser un espacio de transformación y oportunidad cuando existe voluntad de apoyo.

El rol de las instituciones de educación superior es, por tanto, primordial y digno de reconocimiento.

Al ofrecer adaptaciones curriculares, intérpretes de lengua de señas y protocolos de acompañamiento docente, las universidades están rompiendo esquemas arcaicos.

Estas acciones ayudan a la materialización de un principio de justicia educativa, al proveer a cada estudiante de los recursos necesarios para que sus capacidades, y no sus dificultades, definan su trayectoria.

El apoyo didáctico y el fortalecimiento de las capacidades funcionales no deberían empezar a las puertas de la universidad.

Lo que se impone es que el gobierno implante un sistema nacional de apoyo didáctico y pedagógico especializado desde los primeros niveles de la escuela.

Es imperativo dotar a las escuelas de materiales y tecnologías de asistencia, y diseñar currículos flexibles desde la educación inicial.

La verdadera revolución educativa será aquella que no deje a nadie atrás, reconociendo que la diversidad funcional es también una forma de excelencia y una fuente de progreso para la nación.