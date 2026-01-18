Así coexistiremos con la Inteligencia Artificial

Ta cosa está claras diseñar un manual de uso ético de la Inteligencia Artificial en nuestra redacción, hemos dado un paso fundamental: socializarlo con editores y redactores.

En dos extensas reuniones, trazamos las “líneas rojas” que no deben cruzarse al emplear estas herramientas, aprovechando sus ventajas dentro de límites claros.

Este ejercicio de autorregulación nos permite definir cuándo, cómo y de qué manera comunicaremos a nuestros lectores el uso de la IA, un protocolo similar al adoptado por otros medios líderes en América Latina.

Entre las principales restricciones establecidas, se prohíbe:

• Generar hechos, citas o datos inventados mediante IA.

• Producir contenidos realistas sin un etiquetado explícito.

• Suplantar identidades o crear perfiles falsos.

• Publicar textos generados íntegramente por IA.

• Permitir que estas herramientas tomen decisiones editoriales o periodísticas de forma autónoma.

En nuestra redacción ya utilizábamos algunas herramientas básicas de IA desde hace años, pero ahora avanzaremos hacia tecnologías de última generación.

Esto responde a que los soportes de audio y video ofrecen grandes posibilidades para potenciar nuestros podcasts y la interacción con los lectores.

La tecnología ha evolucionado hasta permitir que un usuario pueda pedir a asistentes como Siri o Alexa que le lean una noticia en su idioma, casi en tiempo real.

Por ello, es imperativo capacitar a nuestro equipo en estas y otras formas de interacción, incluido el contenido videográfico.

Toda la redacción está inmersa en un proceso continuo de aprendizaje, evaluación y adaptación a las nuevas aplicaciones, asegurando que se ajusten a nuestras necesidades informativas.

Queda claro que nuestra redacción no estará subordinada a los contenidos generados por IA.

La prioridad inquebrantable será siempre la producción y supervisión humana de todo contenido —textual, visual o auditivo— que publique nuestro medio.

Así, la redacción de Listín Diario asume una nueva dinámica de trabajo, muy distinta a la de hace solo unos años, siempre con el compromiso de informar con rigor, transparencia y responsabilidad.