El salto cualitativo de las Fuerzas Armadas

Bajo el mandato del presidente Luis Abinader, las Fuerzas Armadas han dado un salto cualitativo innegable en el robustecimiento de sus capacidades de defensa y seguridad.

Por primera vez en más de sesenta años, se ha restablecido la industria militar, no solo para disponer de equipos terrestres y aeronavales, sino también para atender necesidades de instituciones civiles.

En materia de equipos defensivos y de seguridad ciudadana, sus talleres ensamblan carros de asalto, tanquetas, vehículos antimotines, aviones de patrullaje, unidades de rescate y ambulancias.

Fabrican sillas escolares, uniformes y otros avituallamientos, a la vez que, a través del Ministerio de Defensa, se invierte en la adquisición de drones y sistemas de vigilancia electrónica.

De igual modo, la mayoría de las fortalezas y cuarteles han sido remodelados o ampliados, y se han establecido nuevas unidades para emergencias nacionales, así como para la búsqueda y rescate de desaparecidos.

Ha aumentado el número de miembros de las distintas ramas militares, apropiadamente equipados con armas, municiones y otros pertrechos.

Su hospital central es ahora un modelo de atención para militares y civiles, dotado de las últimas tecnologías para diagnóstico y cirugía.

Se han creado unidades especiales para la atención de la salud mental y se ha ampliado la oferta de sus escuelas vocacionales, con una alta participación de estudiantes civiles.

El teniente general Carlos Fernández Onofre, ministro de Defensa, ha sido uno de los principales impulsores de estas transformaciones, desde que ejercía el mando general del Ejército.

La modernización de las Fuerzas Armadas constituye la alternativa necesaria para brindar mayor seguridad en la zona fronteriza, sobre todo ante la crisis que ha convertido al vecino Haití en un Estado fallido.

Dicha crisis representa un desafío real para la seguridad nacional, al igual que la acción de los carteles del narcotráfico, a los cuales el país les ha presentado una batalla continua y exitosa en los últimos años.

El otro desafío crucial se sitúa al interior de las instituciones militares, para hacer valer la disciplina y la meritocracia en el manejo del escalafón, la composición de los mandos y la capacitación doctrinaria de todos sus miembros.

Politizadas durante muchos años, su nueva fase exige que la dirección de unas Fuerzas Armadas apueste por la profesionalización y por el fortalecimiento de sus competencias castrenses, de modo que este salto cualitativo resulte integral y generalizado.