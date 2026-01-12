Nuestros valiosos caninos

Max, Cheeto, Cooby y Zeus llevan días buscando a Brianna, rastreando bosques, cuevas y lagunas, hasta ahora sin éxito.

Estos cuatro caninos —de las razas labrador retriever, boyero australiano y pastor alemán—, apoyados por drones, encarnan una potente combinación de inteligencia animal y tecnología que se ha desplegado para encontrar a la niña desaparecida.

Como complemento, equipos humanos especializados en búsqueda y rescate, junto a las autoridades del Ministerio Público, dan cuenta de la magnitud del esfuerzo desplegado para localizarla, tristemente, sin vida.

La utilidad de estos perros, que pertenecen a distintas instituciones nacionales, no solo se ha hecho patente en este caso, sino en otros anteriores, como el de la tragedia del Jet Set.

Su labor es tan crucial que el Consejo Superior del Ministerio Público ha creado la Unidad Canina para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Esta estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (INACIF) y contará con asistencia internacional para el adiestramiento de los animales.

Con esta decisión, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso honra los compromisos adquiridos por los firmantes del Pacto por los Animales, impulsado por el Listín Diario y la Federación para los Derechos de los Animales (FEDDA) en mayo de 2024.

Este paso nos alienta a redoblar los esfuerzos para reformar la actual legislación sobre protección y derechos de los animales.

El trabajo incansable de Max, Cooby, Cheeto y Zeus, vital en la búsqueda de Brianna y en muchas otras misiones, hace más urgente que nunca esta actualización normativa.