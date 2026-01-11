Los millones que nos escuchan

Por años, la radio y la televisión les sacaban ventaja a los periódicos con sus noticias en audio y video.

Pero llegó internet y les cambió las reglas al juego.

De repente, todo se volvió multimedia: noticias escritas, radio y TV, todo junto y accesible desde el celular.

Hoy, con los podcasts y hasta textos convertidos en voz por inteligencia artificial, ese modelo multimedia es más fuerte que nunca.

En el Listín Diario nos subimos a tiempo en esa ola.

Para 2018 ya éramos un medio híbrido (impreso y digital), y en 2020 empezamos a sacarle jugo a nuestros contenidos de siempre.

Fue entonces cuando decidimos no solo resumir las noticias, sino también incluir el editorial y estas reflexiones en audio.

Y qué buena decisión fue.

Hace cinco años, me lancé a grabar el editorial con mi voz, pensando en quienes iban temprano al trabajo o a sus quehaceres y preferían escucharlo.

Le sumamos textos y lo publicamos en redes, sobre todo en Instagram, donde la gente no solo lo ve, sino que comenta, debate y opina.

Eso nos llena de orgullo: que un formato con décadas de tradición en el papel ahora también viva y vibre en lo digital.

Y los números no mienten: solo en Instagram, durante 2025, superamos los 30 millones de visualizaciones, más de 17 millones de alcance y cerca de medio millón de interacciones.

En algún momento incluso probamos con audios en inglés y francés, con voces de traductores, para editoriales, reflexiones y resúmenes.

Este 2026 seguiremos fortaleciendo este formato, aprovechando también las herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial para seguir creciendo y llegando a más gente.

Espero que me sigan leyendo o escuchando, en voz natural, no sintética, porque así nos sentimos más cerca de ustedes. ¡Gracias!