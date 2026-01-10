El Gobierno se relanza

El Gobierno ha dado señales de un relanzamiento al convocar para este domingo a todo su gabinete con el fin de trazar la hoja de ruta para 2026.

Las primeras señales ya son visibles: cambios y rotaciones en ministerios y direcciones generales. Y con la maratónica reunión de mañana, la administración se ha propuesto asumir un programa de diez prioridades para fijar un nuevo rumbo.

En los últimos meses, el Gobierno parecía atrapado en múltiples frentes, reaccionando -como un tenista-para devolver o esquivar los golpes que llegaban de distintas direcciones.

Según el comunicado oficial, este Consejo de Ministros extendido trabajará en mesas temáticas para revisar la planificación y el presupuesto de 2026, con el objetivo de alinearlos a las diez metas prioritarias del gobierno.

Se ha enfatizado la necesidad de elevar la eficiencia, la transparencia y la participación social en su ejecución.

Si la intención es relanzar su gestión y sincronizar la maquinaria estatal, entendemos que la iniciativa es oportuna. Ojalá no se quede en anuncios, sino que se cumpla y ejecute.

Es una reacción necesaria ante la gestión ineficiente de muchas instituciones, y puede servir para alinear a todo el gabinete en torno a objetivos claros.

Recordemos que, en el gobierno del presidente Danilo Medina, funcionaba un mecanismo para monitorear el día a día del Gabinete.

La clave del éxito ahora estaría justamente en ese seguimiento riguroso.

No basta con anunciar cambios. Hay que demostrar resultados y revertir la percepción de ineficiencia que proyectan varias áreas gubernamentales.

Además, esta iniciativa debe enviar un mensaje claro a los agentes económicos: que el gobierno está comprometido con crear condiciones para alcanzar el 5% de crecimiento del PIB previsto para 2026, impulsando la actividad económica mediante inversión pública.

Pero, más allá de las cifras, se trata de pasar de las palabras a los hechos.

La población espera ver acciones concretas, no solo anuncios de obras y planes que luego se dilatan o incumplen.