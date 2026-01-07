Puras letras muertas

Dos ejemplos recientes exponen el preocupante estado de letra muerta en el que yacen normas cruciales para el país.

Por un lado, la Ley No. 1-21, promulgada en enero de 2021 para prohibir el matrimonio entre personas menores de 18 años, nació con el objetivo claro de erradicar una práctica que las expone a la violencia, abuso sexual, embarazo precoz.

Sin embargo, cinco años después, su aplicación efectiva sigue siendo una promesa incumplida.

Por otro, la Resolución 0023-2017, que desde hace ocho años establece una veda indefinida para la captura y comercialización de tiburones y rayas, ha devenido en papel mojado.

Pese a la prohibición expresa, reportes periodísticos documentan un “comercio silencioso” de estas especies, un incumplimiento flagrante que burla tanto la normativa nacional como los convenios internacionales sobre la materia.

El catálogo de normas ignoradas es extenso y vergonzoso.

Aquí van algunas muestras:

La Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16) que estipula que la designación del Director General “se hace por un período máximo de dos (2) años”, pero esta rotación obligatoria es actualmente ignorada.

La Ley 120-99, que prohíbe arrojar basura en espacios públicos, es una de las más visibles en su incumplimiento, reflejando una falta de educación cívica y control.

La indexación salarial para el pago del impuesto sobre la renta, un mandato legal diseñado para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, es letra muerta que erosiona los ingresos familiares.

El Código de Trabajo, que reserva el 80% de las plazas para dominicanos, es otra norma fácilmente eludida, dejando sin efecto una política clave de protección laboral nacional.

La Ley 176-07, que consagra la asignación del 10% del presupuesto estatal a los ayuntamientos, es incumplida, debilitando la autonomía y capacidad de gestión municipal.

La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre y Tránsito se ha convertido, quizás, en el ejemplo más caótico y diariamente violado, simbolizando el colapso del orden en las vías.