La silenciosa epidemia social

Lejos de erradicarse, en virtud de una ley promulgada hace cinco años, el “matrimonio infantil” ha experimentado una metamorfosis.

La práctica ha derivado en una silenciosa y alarmante epidemia social, casi normalizando las uniones informales a temprana edad.

Esta realidad no solo burla el espíritu de la ley, sino que se traduce en consecuencias devastadoras que claman a la sociedad para que de una respuesta urgente y contundente.

Los signos más visibles y desgarradores de esta crisis se materializan en las cifras oficiales de embarazos de adolescentes.

En 2025, se registraron 11,961 embarazos de niñas menores, una estadística que por sí sola debería encender todas las alarmas.

Inclusive, existen reportes de casos límite, como el de niñas de apenas 10 años.

Detrás de estos números fríos late un drama profundo de salud, desarrollo truncado y, según la percepción generalizada, un número elevado de abortos ilegales que operan en la sombra, poniendo en aún mayor riesgo la vida de estas menores.

Como patentiza el reportaje que publicamos hoy, “A 5 años de prohibir el matrimonio infantil: uniones siguen como una práctica invisible”, esta problemática es compleja y arraigada.

La historia de “Cintia”, una adolescente de 17 años cuya familia consintió que un hombre mayor se mudara a su casa, es el reflejo de un patrón socialmente tolerado.

Los medios de comunicación recogen con frecuencia historias trágicas de niñas y adolescentes asesinadas por sus parejas, dejando a menudo hijos en la orfandad.

La prohibición legal fue un primer paso crucial, pero hoy queda claro que urge

una movilización social y estatal de mayor alcance.

Para esto se requiere una campaña permanente de sensibilización que desmonte la normalización de estas uniones, que enfrente la tolerancia familiar y comunitaria, y que empodere a las niñas sobre su proyecto de vida.