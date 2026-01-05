Las dos caras de la moneda

La historia de nuestro país contiene lecciones profundas sobre los pilares que deben sustentar el orden internacional.

Nuestro devenir nacional, marcado por dos intervenciones militares estadounidenses en el siglo XX, forjó en el espíritu colectivo el rechazo a la violación de la soberanía de los Estados por parte de fuerzas extranjeras.

Es una postura moral nacida de la experiencia directa, no de los convencionalismos de la geopolítica internacional.

Esa misma historia nos recuerda que, entre una y otra intervención, padecimos dos dictaduras opresivas.

Por ello, nuestro repudio a la usurpación del poder y a la negación de las libertades públicas es igualmente categórico.

Estas dos experiencias –la ocupación extranjera y la tiranía doméstica– se entrelazan para definir una aspiración nacional fundamental: la de vivir en una nación plenamente libre, independiente y democrática.

Vivir en democracia es, por consiguiente, consustancial a nuestro proyecto de nación, consagrado en nuestra Carta Magna fundacional.

Preferimos, sin ambages, la democracia a la dictadura.

A la luz de estos valores, nuestra postura es doblemente clara.

Por un lado, rechazamos las dictaduras y autocracias que, como la que ha gobernado en Venezuela bajo Nicolás Maduro, anulan la voluntad ciudadana y suprimen las libertades fundamentales.

Y por otro lado, con igual firmeza, rechazamos que la solución a estas crisis provenga de la fuerza militar externa o de la coerción desproporcionada de potencias más fuertes.

El reciente uso de la fuerza militar estadounidense para desalojar al gobierno de Maduro nos produce, por ello, una profunda desazón.

Si bien compartimos el juicio sobre la naturaleza autoritaria de ese régimen, consideramos que la carta para su remoción correspondía jugarla única y exclusivamente a los venezolanos, a través de sus instituciones y de su lucha cívica.

La soberanía popular y la soberanía nacional son dos caras de la misma moneda.

Defender una no implica convalidar la violación de la otra.

Nuestro compromiso, fruto de una historia intrincada y dolorosa, debe ser siempre con la libertad que nace de la voluntad de un pueblo, nunca con la que llega en la bayoneta de un extraño.