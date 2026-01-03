La viva voz de las iglesias

Ante la debilidad de la sociedad civil, las iglesias católica y evangélica han asumido un rol más activo en la defensa del bien común.

Sus líderes, sin ataduras políticas o económicas, expresan las aspiraciones más sentidas de la población y están llenando el vacío que han dejado otros actores sociales.

Esta voz se hace palpable en denuncias concretas.

El arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, y el pastor evangélico Ezequiel Molina, llevaron la voz cantante de las quejas más apremiantes de la sociedad al comenzar el año 2026.

La corrupción administrativa, en especial la que ha sacudido a la principal aseguradora estatal de salud, mereció una enérgica condena de ambos.

Estas posturas sobresalen en momentos en que los otrora grupos representativos de la sociedad civil, guardan irresponsable silencio.

Por igual el tema de la justicia concitó agudas reflexiones de nuestras iglesias.

En ese contexto, el pastor Ezequiel Molina exigió que el país cuente con “jueces transparentes y honestos para tomar mejores decisiones para el pueblo dominicano”.

Estas intervenciones muestran como las iglesias, desde su independencia, están dimensionando su papel de guías y mediadoras, denunciando con responsabilidad los males sociales y proponiendo caminos de ética y justicia.

De ese modo, asumen con toda legitimidad el rol de voceros fiables de las necesidades y esperanzas del pueblo y de sus mejores interlocutores.