Una sociedad civil en estado crítico

El país ha perdido, paulatinamente, los contrapesos indispensables para limitar el poder.

Las organizaciones que integraban la llamada sociedad civil —anclas de defensa de los intereses colectivos— han dejado de cumplir su función esencial.

Sus voces se apagan; sus estructuras se desmoronan.

Aquellos espacios que vigilaban el orden democrático, exigían transparencia y forjaban consensos en beneficio del conjunto, hoy apenas son un eco lejano.

Capaces antes de mediar entre gobernantes y gobernados, de arbitrar conflictos y de impulsar políticas públicas sólidas, estas organizaciones abandonaron su papel de guardianes.

Y en ese vacío se instalaron los elementos más corrosivos: la erosión de la ley, el avance del narcotráfico y la podredumbre de la corrupción administrativa.

La nación, enferma, ha visto desvirtuarse los valores que alguna vez la sostuvieron.

Los escombros de este derrumbe fueron particularmente visibles en 2025.

Hubo un tiempo en que los excesos del poder encontraban diques.

Durante el llamado “docerato” de Balaguer (1966-1978), una sociedad civil organizada —con frentes sindicales, élites empresariales y académicas— logró frenar pulsiones autocráticas heredadas de la dictadura.

Los partidos políticos, entonces comprometidos con la formación de sus militantes, actuaban como voceros de una ciudadanía alerta y constructiva.

Pero esa mística se extinguió. Los partidos se llenaron de figuras vinculadas al narcotráfico y a negocios oscuros, y desde allí fueron catapultados a las instancias del Estado.

Hoy carecen de autoridad moral para denunciar la degradación que ellos mismos han alimentado.

Los sindicatos profesionales se desvanecieron o se contaminaron; las élites optaron por la complicidad silenciosa antes que nadar contra la corriente.

El resultado es una sociedad degradada en todos sus frentes.

Por eso es apremiante “resetear” la sociedad civil, para que despierte y actúe en función del rescate moral e institucional de la nación.