El reto que comienza hoy

El año 2025, que despedimos ayer, fue convulso y exigente.

El mundo avanzó a trompicones, sacudido por guerras persistentes, atentados terroristas y fenómenos naturales extremos que se cobraron vidas humanas y devastaron hábitats, comunidades y bienes, dejando al descubierto la fragilidad de los equilibrios globales.

Al mismo tiempo, la humanidad fue testigo de transformaciones profundas en sus formas de vivir, trabajar y relacionarse.

El avance vertiginoso de las tecnologías digitales —y en particular de la inteligencia artificial— alteró rutinas, mercados laborales y esquemas productivos, generando oportunidades inéditas, pero también incertidumbres que aún no sabemos dimensionar del todo.

Estos episodios no ocurrieron de manera aislada. Respondieron a un reacomodo evidente de las reglas del poder mundial, cuyas fuerzas centrífugas marcaron en 2025 la antesala de cambios que apenas comenzamos a intuir.

Nada indica que esa dinámica se detenga. Por el contrario, 2026 se perfila como un año de continuidad en esas transformaciones, lo que obliga a ejercer no solo cautela, sino también visión, inspiración y una voluntad colectiva de apostar por un mundo más justo, seguro y humano.

En el ámbito nacional, los anhelos de la mayoría de los dominicanos son claros. Los sondeos del Listín Diario reflejan un deseo extendido de alivio frente a la inflación, más y mejores empleos, y una reducción efectiva de la inseguridad.

A ello se suma una aspiración igualmente compartida: que mejoren los servicios públicos y que el país no tropiece ni dilapide los frutos de años de esfuerzo orientados a construir una sociedad en progreso, en paz y respetuosa de sus leyes y valores.

Nada de esto será posible sin una comprensión clara de que se trata de una tarea colectiva.

El país necesita propiciar un mayor acercamiento y entendimiento entre el Gobierno y la ciudadanía, basado en la escucha, la responsabilidad y la transparencia, para avanzar hacia esos objetivos comunes.

Fomentar consensos nunca ha sido sencillo, pero tampoco es una meta inalcanzable.

La historia reciente demuestra que, cuando las circunstancias lo han exigido, la nación ha sabido anteponer la unidad y el interés general por encima de diferencias coyunturales.

El desafío para este 2026 será evitar que, en un año que sirve de antesala al ciclo preelectoral de 2028, las tensiones políticas, la competencia partidaria o los desacuerdos sobre políticas públicas terminen empañando el camino hacia los consensos que el país necesita.

La madurez democrática se medirá, una vez más, en la capacidad de dialogar, construir acuerdos y preservar la estabilidad como un bien superior.

Ese es el reto que comienza hoy. Y también la inesquivable oportunidad que tenemos por delante.