¡Mas de 21 millones de usuarios !

Al cerrar este 2025, una cosa queda clara: el Listín Diario no se quedó mirando cómo cambiaba el mundo.

Decidió caminar con él, a veces a paso firme, a veces con la incertidumbre propia de los tiempos, pero siempre con la convicción de que el periodismo sigue siendo un servicio público esencial.

Este año pisamos con decisión el acelerador digital y alcanzamos más de 21 millones de usuarios únicos en nuestras plataformas.

No es solo una cifra. Son millones de personas que, en algún momento del día, nos abrieron una ventana de su tiempo y de su confianza.

Y eso, en estos tiempos convulsos, vale más que cualquier estadística.

La cosecha ha sido buena, aunque no fácil. La industria vive sacudidas constantes y el reto ya no es solo informar primero, sino informar mejor, sostener la atención sin sacrificar profundidad y construir una relación más cercana, más humana, con nuestras audiencias.

Además de esos 21 millones de usuarios únicos, superamos las 213 millones de páginas vistas hasta el 24 de diciembre, llegamos a dos millones de seguidores en Instagram y mantuvimos niveles firmes de interacción en X, Facebook y TikTok.

Detrás de cada número hay hábitos que cambian, lectores que opinan, cuestionan, regresan o se van. A todos les debemos respeto.

Vivimos en un mundo donde la mentira se reproduce con velocidad viral y donde la verdad necesita contexto para sobrevivir.

Por eso hemos apostado a ofrecer análisis, explicación y pausa en medio del ruido.

La Inteligencia Artificial no es una amenaza ni una varita mágica. Es una herramienta poderosa que ya forma parte del presente y que exige de las redacciones algo más que entusiasmo: exige criterio, ética y responsabilidad.

En el Listín Diario asumimos ese compromiso como una línea roja que no se cruza.

Con esa visión, en noviembre abrimos nuestras puertas al seminario “La IA como motor de innovación en el periodismo”, un espacio de reflexión que reunió a periodistas de doce de los medios más antiguos e influyentes de América Latina.

Fue un diálogo franco sobre el futuro, pero también sobre lo que no estamos dispuestos a perder: la credibilidad, la verificación y el sentido humano de la noticia.

Mirando hacia 2026, el compromiso es profundizar los cambios iniciados y, al mismo tiempo, cuidar y fortalecer el periódico impreso, ese compañero fiel que sigue ofreciendo calma, profundidad y memoria en un mundo acelerado.

Queremos estar más cerca de quienes menos tienen, escuchar mejor sus urgencias y darle voz a sus reclamos y a sus esperanzas, porque el periodismo no puede ser solo un espejo del poder, sino también un altavoz de la dignidad.

Seguiremos apostando por un modelo de contenidos con alma humanística, apoyado en el análisis de datos y en la comprensión de los fenómenos sociales, para ayudar a nuestros lectores a entender —no solo a consumir— la realidad.

Este año dimos pasos concretos en esa dirección. Creamos el Comité de Inteligencia Artificial, como unidad especializada de la Redacción, y fortalecimos el Equipo de Investigaciones Especiales.

Son dos pilares que apuntan a un mismo propósito: hacer un periodismo más profundo, más riguroso y más útil para la sociedad.

Y al final, cuando el año baja el ritmo y la agenda se vacía por unas horas, queda lo esencial.

Queda la responsabilidad de no fallarles a quienes creen en este oficio.

Queda el compromiso diario de contar la verdad con honestidad, aunque incomode; con sensibilidad, aunque duela; y con esperanza, aunque el panorama se nuble.