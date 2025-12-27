Negligentes e irresponsables

Dos eventos prevenibles, acaecidos con un mes de diferencia, han puesto en evidencia cruda y condenable la negligencia de las autoridades, quienes hicieron caso omiso a las reiteradas quejas comunitarias.

El primero ocurrió a principios de noviembre, cuando estalló un tanque de agua en la comunidad La Mina de Consuelo, San Pedro de Macorís. El segundo sucedió este jueves en Sabana Iglesia, Santiago.

Ambos episodios comparten características idénticas e imperdonables: el colapso de un sistema de agua potable —el tanque de Consuelo y las tuberías del acueducto Cibao Central en La Zanja—, cuyas fallas técnicas fueron denunciadas por los vecinos con más de un año de anticipación.

Las explosiones dañaron o destruyeron cerca de veinte viviendas con todos sus enseres, y causaron heridas a más de una decena de personas.

Todo esto es la consecuencia directa de la desatención sistemática a las denuncias que los comunitarios realizaron ante el Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), en el caso de Consuelo, y ante la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), en el de La Zanja.

Esa negligencia inicial se transformó en irresponsabilidad criminal al no reparar con la urgencia que requería un riesgo inminente para vidas y propiedades.

Finalmente, esa inacción derivó en una responsabilidad directa e ineludible del Estado por los severos daños humanos y materiales provocados.

Gracias a que no era de noche, cuando las familias suelen estar en sus hogares, se evitó una tragedia de magnitudes mayores.

Pero eso no exime a nadie: pudo ser una catástrofe con víctimas mortales.

Tras estas dos experiencias lamentables y reveladoras de un patrón de incumplimiento, lo mínimo que debe hacer el Gobierno es ordenar de inmediato una revisión exhaustiva de todas las quejas tramitadas en estas instituciones y solucionarlas con carácter de emergencia.

No basta con enviar ayuda cuando el desastre ya ocurrió. Se debe prevenir atendiendo el clamor ciudadano a tiempo.

La queja de la comunidad fue clara, persistente y documentada. La ignoraron.

El resultado está a la vista: destrucción, pérdidas y dolor que pudieron evitarse.

Esta es la verdadera denuncia