Prisioneros del ruido

Los capitaleños no son meramente víctimas ocasionales del bullicio propio de las dinámicas de vida de la urbe.

Son en realidad rehenes de una contaminación sónica sistémica y crónica que ha convertido la vida cotidiana en un terrible suplicio.

Este no es un problema de molestia pasajera, sino una afrenta a la salud, la paz y el derecho fundamental a un ambiente sano.

Más de 1.2 millones de quejas ciudadanas en una década traducen una noche de insomnio, un dolor de cabeza, una conversación familiar interrumpida, un grito de desesperación ahogado por una bocina.

Cuando no es el martilleo ensordecedor de las máquinas perforadoras o el ulular constante de sirenas, es la invasión musical a más de 60 decibeles desde colmadones, vehículos sin silenciador o fiestas callejeras que operan con impunidad.

Es la expresión de una ley del más fuerte que ha suplantado al Estado de Derecho.

Existe un andamiaje legal—la Ley 90-19—que establece límites y sanciones. Pero es papel mojado.

La reciente batida anti-ruidos emprendida por la ministra de Interior, Faride Raful, ha chocado contra un muro de resistencia e indiferencia.

El mensaje es claro: la impunidad tiene permiso de sonido alto.

El ruido no solo daña los oídos; envenena la convivencia, siembra el miedo y premia la arrogancia.

Falta una política sostenida de educación, pero sobre todo, falta la voluntad política firme y coordinada para hacer cumplir la ley sin excepción de personas.

El silencio no es un lujo, es un derecho. Y cuando un millón doscientas mil voces lo han reclamado en vano, no estamos ante una simple molestia urbana.

Estamos ante el colapso de un pacto social básico que impide el derecho a dormir, a descansar, a pensar, a vivir en paz dentro de la propia casa.

El ruido descontrolado es el sonido del fracaso del Estado. Y ese sonido, hoy, es ensordecedor.