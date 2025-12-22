El “carrusel del engaño”

La frecuencia y la impunidad de los actos de corrupción administrativa y de las estafas se han entronizado y normalizado en lo más profundo de nuestra sociedad.

Con ellos ha emergido y se ha instalado una cultura que convierte el comportamiento delictivo en algo común y corriente, parte de la cotidianidad.

Parecería que la capacidad de asombro de la sociedad ha llegado a su límite, y que ya nada de lo que ocurre en el ámbito de la corrupción pública y privada logra quitarnos el sosiego.

Esta cultura del fraude y del robo de los recursos públicos, ampliamente sellada por la impunidad, se ha enraizado tanto que ni siquiera los partidos políticos han podido eludirla.

Basta con observar cómo estos tratan a sus miembros señalados o acusados por actos de corrupción.

Son numerosos los ejemplos de la falta de reparos, remordimientos o vergüenza frente a este fenómeno, cuando se permite que los imputados formen parte de las estructuras de dirección partidaria o de sus boletas electorales.

Incluso riferos y narcotraficantes han hallado cobijo en sus filas o en grupos externos que financian sus campañas, al punto de ser favorecidos con puestos electivos o con jugosos contratos estatales, lo que los convierte en personajes con poder e influencia.

Hasta que el Departamento de Justicia o la DEA de Estados Unidos, los reclaman en extradición.

El sector privado tampoco es inmune a esta cultura.

Las denuncias por estafas inmobiliarias y financieras son frecuentes en los medios de comunicación, donde incluso se llega a identificar a delincuentes reincidentes.

La justicia, en términos generales, ha sido incapaz de ponerle fin a este carrusel del engaño y la impunidad que gira en todos los ámbitos de la vida nacional.

Es esta aceptación social, política y cultural de la corrupción y la impunidad la que ha servido de bandeja de plata al infame y deleznable caso del Senasa, en el que se ha jugado con la salud de los ciudadanos y con los bienes públicos que deberían invertirse en el bienestar de todos.