EDITORIAL
El “carrusel del engaño”
La frecuencia y la impunidad de los actos de corrupción administrativa y de las estafas se han entronizado y normalizado en lo más profundo de nuestra sociedad.
Con ellos ha emergido y se ha instalado una cultura que convierte el comportamiento delictivo en algo común y corriente, parte de la cotidianidad.
Parecería que la capacidad de asombro de la sociedad ha llegado a su límite, y que ya nada de lo que ocurre en el ámbito de la corrupción pública y privada logra quitarnos el sosiego.
Esta cultura del fraude y del robo de los recursos públicos, ampliamente sellada por la impunidad, se ha enraizado tanto que ni siquiera los partidos políticos han podido eludirla.
Basta con observar cómo estos tratan a sus miembros señalados o acusados por actos de corrupción.
Son numerosos los ejemplos de la falta de reparos, remordimientos o vergüenza frente a este fenómeno, cuando se permite que los imputados formen parte de las estructuras de dirección partidaria o de sus boletas electorales.
Incluso riferos y narcotraficantes han hallado cobijo en sus filas o en grupos externos que financian sus campañas, al punto de ser favorecidos con puestos electivos o con jugosos contratos estatales, lo que los convierte en personajes con poder e influencia.
Hasta que el Departamento de Justicia o la DEA de Estados Unidos, los reclaman en extradición.
El sector privado tampoco es inmune a esta cultura.
Las denuncias por estafas inmobiliarias y financieras son frecuentes en los medios de comunicación, donde incluso se llega a identificar a delincuentes reincidentes.
La justicia, en términos generales, ha sido incapaz de ponerle fin a este carrusel del engaño y la impunidad que gira en todos los ámbitos de la vida nacional.
Es esta aceptación social, política y cultural de la corrupción y la impunidad la que ha servido de bandeja de plata al infame y deleznable caso del Senasa, en el que se ha jugado con la salud de los ciudadanos y con los bienes públicos que deberían invertirse en el bienestar de todos.