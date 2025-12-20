¿Otra mega-estafa?

Están surgiendo evidencias cada vez más contundentes que parecen configurar una verdadera megaestafa en el Instituto Oncológico de Santiago.

Poco antes de que se destapara la trama fraudulenta en el Senasa —que ya tiene a diez personas encarceladas, incluido su director—, ya circulaban denuncias de actos irregulares en dicho instituto oncológico.

Al estallar ambos escándalos casi simultáneamente, se creó en un principio la sensación de que las graves carencias y riesgos para la salud sufridos por los pacientes del Oncológico eran responsabilidad del Senasa.

La evidencia, sin embargo, apunta en dirección contraria: habrían sido autoridades del propio Instituto Oncológico las que engañaron al Senasa.

En una carta dirigida a este diario para contextualizar los hechos, la actual directora del centro, Naly Antonia Cruz Ventura —quien también preside la Sociedad Dominicana de Hematología y Oncología—, ofrece pistas claras de lo ocurrido.

Afirma que el Ministerio Público clausuró una oficina que “se utilizaba para el cambio de indicaciones médicas”, en perjuicio de cientos de pacientes con cáncer.

Los informes en poder de este medio confirman que, efectivamente, en esa unidad se falsificaban facturas que luego se presentaban para su cobro al Senasa.

Cabe aclarar que los medicamentos de alto costo no son provistos directamente por el Senasa, sino a través de un programa especial que funciona de manera independiente.

En síntesis, los últimos hallazgos de los investigadores del Departamento Anticorrupción apuntan a desvelar un insólito fraude contra el Senasa.

Que este se haya materializado en momentos en que, a su vez, el Senasa era objeto de una estafa interna, confirma la crisis de opacidad y la pobre fiscalización que durante años ha afectado a esta gigantesca administradora de servicios de salud.

Ahora estamos frente a dos estafas gemelas, engendradas en un mismo ambiente de corrupción y desorden administrativo que por años ha debilitado los cimientos de programas destinados a proteger la salud y la vida de miles de dominicanos.

Exigimos que la investigación avance con celeridad y transparencia, y que los responsables respondan ante la justicia.