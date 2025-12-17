Por un Reformatorio Central para Menores

Los siete centros denominados reformatorios para menores en conflicto con la ley no reúnen las condiciones apropiadas para ser llamados así.

Se trata de instalaciones improvisadas, carentes de espacios diseñados para facilitar una reclusión segura, una readaptación efectiva y una convivencia ordenada.

Una serie de reportajes publicados por Listín Diario ha revelado no solo las precariedades de esas infraestructuras, sino también las escasas condiciones para una vida digna en su interior.

Esta realidad, que desafía diariamente a nuestro sistema de justicia restaurativa, tiende a agravarse en la medida en que crece la delincuencia juvenil.

Es hora de que el Estado disponga la edificación de un Reformatorio Central para Menores, construido con estándares adecuados.

Una solución podría ser la reconversión de un edificio escolar cuya construcción está paralizada por algún impedimento legal, o de un conjunto de instalaciones de tipo escolar con capacidad para albergar a cientos de niños, niñas y adolescentes que han delinquido.

Al no tratarse de una penitenciaría común, las características de este Reformatorio Central deben adaptarse a las de un gran centro de acogida y reeducación.

Debería contar con un cuerpo docente de especialistas en conducta, un sistema de seguridad a cargo de agentes penitenciarios y espacios amplios para la recreación.

Incluso una unidad móvil de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, que procese los casos in situ, resolvería el actual problema de los frecuentes traslados de los internos a las fiscalías.

Asimismo, es indispensable que el centro disponga de salas de visita para familiares, dormitorios dignos, alimentación balanceada, servicios de salud permanentes y ropa limpia.

Los actuales lugares, mal llamados “reformatorios”, se han convertido en centros donde se han registrado abusos físicos y sexuales, lo que contradice por completo su objetivo primordial.

Urge reemplazarlos por una institución que cumpla verdaderamente con su misión social y legal.