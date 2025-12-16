Un símbolo de la ignominia

Por más de 70 años representó la obra maestra de la abyección humana, la ignominia y la corrupción, como principal penitenciaría del país.

Hoy está técnicamente cerrada a nuevos ingresos de reclusos, mientras espera las cargas de su demolición para terminar de sepultar ese símbolo de la deshumanización y escuela de la criminalidad.

Como una coincidencia de relevancia histórica, a quien le toca hoy cantarle el réquiem es a uno de sus ex-presos notorios, Roberto Santana, el nuevo director de los Servicios Penitenciarios del país.

Con este paso, para desalojar a los miles de presos allí hacinados, se pone en marcha un decisivo proceso de reforma carcelaria en el país, que implica cerrar cárceles en cuarteles militares o policiales.

Patéticas herencias del modelo dictatorial implantado por Trujillo desde la década de los treinta a la de los sesenta del siglo pasado.

Promovida en 1952 como un símbolo de “modernización” y avance social para la mirada internacional, su propósito se desvirtuó rápidamente.

Con el tiempo, llegó a hacinarse con cerca de 9,000 internos, lo que la convirtió en un “cementerio de hombres vivos”.

Este colapso estructural y humano fue el caldo de cultivo perfecto para la corrupción crónica, la violencia y el autogobierno de mafias internas, donde, según denuncias, un jefe de seguridad podía llegar a recibir millones de pesos semanales por permitir actividades ilícitas.

A lo largo de su oscura historia, La Victoria fue también un ícono de la represión política.

Sus muros fueron testigos de condiciones infrahumanas, brotes de enfermedades como el cólera, evacuaciones por inundaciones y tragedias evitable.

Al ponerse fin oficial a nuevos ingresos a La Victoria, los que siguen allí serán re-dirigidos hacia el nuevo centro Las Parras, en San Antonio de Guerra.

El réquiem para este símbolo de la ignominia suena, pues, no solo como una despedida, sino como una promesa, aún frágil, de que la reforma penitenciaria debe ser, por fin, una conquista irreversible de la sociedad dominicana.