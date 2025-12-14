Nuestra verdadera mina de oro

Dar noticias ya no es algo que solo los medios tradicionales pueden hacer, da igual si es en papel, TV o digital. Todo el mundo puede soltar un dato.

Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es nuestro superpoder?

El análisis profundo. La investigación seria.

Contextualizar el ruido diario. Ahí es donde está el valor ahora.

Con esta revolución de la Inteligencia Artificial, nuestra mina de oro no está afuera, sino aquí dentro: son nuestros archivos.

Para medios con historia, como el Listín Diario y otros, nuestros archivos y fototecas no son solo recuerdos en reposo. Son fuentes confiables y, de verdad, son material que se puede monetizar.

Las grandes plataformas tecnológicas (que hoy se nutren de esa información nuestra para entrenar sus modelos) van a tener que sentarse a negociar.

Tendrán que hacer acuerdos con los dueños legítimos de esos datos –nosotros– para poder usarlos. Es justo, y además, es una nueva forma de entender los derechos de autor.

Más que un producto para vender o intercambiar, nuestros archivos serán el ingrediente secreto.

En esta era de tsunamis de noticias fugaces y dudosas, nosotros podremos ofrecer crónicas y análisis con raíces. Con contexto histórico fiable. Eso no tiene precio.

Le da un valor casi enciclopédico a lo que tenemos guardado. Imaginen que nuestros suscriptores puedan, con herramientas exclusivas, bucear en esta base de datos curada y certificada. Sería como tener un mapa del tiempo para entender el presente.

En este nuevo juego, solo los medios que sepan explotar esta riqueza que ya tienen –y que hasta ahora ha estado medio dormida– serán los que se diferencien. Serán un refugio de credibilidad en un mar saturado de rumores y desinformación.

Y hay más: con estos archivos, podemos crear contenidos a la medida para cada suscriptor, según sus intereses.

Podemos armar productos audiovisuales y documentales históricos para empresas con trayectoria.

Las posibilidades son enormes.

Es irónico, ¿verdad? Hoy, bajo esta montaña de información instantánea y desechable, es cuando nuestros viejos archivos van a dejar de ser un peso muerto en un sótano o almacén.

¡Por fin van a recobrar vida y valer su peso en oro!