Se disparan las alarmas

Una fuerte ola de contagios de gripe y otros virus infecciosos ha disparado las alarmas en todo el mundo.

Países como el Reino Unido, varias naciones europeas y asiáticas, y algunos de América del Sur han implementado severas medidas de prevención y restricciones.

Este es el caso, especialmente, en aquellas regiones donde han surgido nuevas variantes de COVID-19 u otros virus que afectan a aves y cerdos, lo que ha llevado a imponer confinamientos y el uso obligatorio de mascarillas.

En Cuba y Haití, países de nuestra vecindad geográfica, también se han tenido que extremar las medidas sanitarias ante brotes de dengue, chikungunya, cólera y malaria.

Aquí, en nuestro país, la circulación de cepas de la Influenza A y B, así como del virus sincitial, está llenando las salas de clínicas y hospitales con menores y adultos afectados por virus gripales.

Hace unos días, el experto epidemiólogo Robert Aquino propuso que, ante la activa circulación de esta gama de virus, se adelanten las medidas preventivas.

De hecho, hace algunas semanas se intensificó la vacunación contra la influenza, pese a la inicial respuesta tímida de la población.

No obstante, la gente comienza ya a inquietarse y está acudiendo a los puestos de vacunación.

También se informa de la aplicación de protocolos de sanidad en el aeropuerto de Las Américas, puerta de entrada de miles de pasajeros que llegan desde Europa y Estados Unidos, donde igualmente es preocupante el avance de los contagios.

Ya es hora de que nuestras autoridades sanitarias se esmeren en emitir instrucciones claras sobre cómo evitar los contagios o cómo remediarlos.