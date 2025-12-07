Cuando ya no existan los smartphone

La masificación del uso de teléfonos inteligentes, que a principios de este siglo marcó paridad con la población dominicana de entonces, fragmentó significativamente el modelo de la prensa tradicional.

Fue ese el punto de inflexión que dio paso al nuevo ecosistema de la convergencia de medios, es decir, a la integración de diferentes plataformas en una sola.

Pero si aquel fenómeno resultó tan determinante en el surgimiento de un modelo de periodismo y de comunicación de masas, la llegada de la Inteligencia Artificial tendrá impactos más devastadores en nuestra esfera

La era del teléfono inteligente como paradigma o catalizador de las comunicaciones masivas está cerca de su fin.

Las evolutivas aplicaciones de la IA pronto se ocuparán de sustituirlo, tal como lo conocemos hoy, por otros dispositivos igual de capaces de cumplir sus amplias funciones.

Relojes, pulseras, gafas y cualquier otro dispositivo permitirán que, sin pulsar teclas como ahora, podamos acceder a la escucha o visión de noticias, hablar con personas o dictar órdenes para activar puertas, encendido de autos, de luces hogareñas.

Si ahora el teléfono inteligente con aplicaciones de la IA puede hacer esto, en un futuro no muy lejano los usuarios podrán prescindir de ese aparato, según lo pronostican los propios líderes de las empresas fabricantes.

La tecnología emergente seguirá estrechando el campo de audiencias de los medios escritos en la medida en que el texto se va desplomando ante el peso de lo audiovisual y el declive del uso de teclas para escribir.

Pero hay más, y es lo que me quita el sueño. No solo es que la gente consuma en otros lados y de otra forma.

Es que la IA no solo distribuye, también crea contenido. Ya los algoritmos pueden redactar una nota básica, editar un video, generar imágenes… y lo harán cada vez mejor.

Nuestra ventaja ya no puede ser solo la rapidez, sino la profundidad, el contexto, la verificación humana que evite que una noticia falsa generada por máquinas encienda un país. Tenemos que ser los filtros confiables en un mar de información automatizada.

Las plataformas y los asistentes de IA ya le están mostrando a cada persona solo lo que creen que le interesa, en su burbuja.

¿Cómo hacemos para que nuestra información de interés público, incómoda a veces, trascendental siempre, atraviese ese filtro y llegue a la gente? No podemos depender de que un algoritmo nos favorezca.

Y luego está el tema de la plataforma económica. Si la publicación migra a audios, videos breves y asistentes de voz que resumen las noticias, ¿dónde ponemos los anuncios? ¿Cómo monetizamos un contenido que se consume en un reloj inteligente o en unas gafas de realidad aumentada?

Los modelos de suscripción tendrán que evolucionar también, quizás hacia membresías que incluyan experiencias, acceso a periodistas, newsletters ultra especializados… algo que valga la pena pagar.

Es un panorama bastante retador el que tenemos de frente, lo que nos obliga a apresurar el paso de la transformación hacia lo digital mientras preservamos los medios escritos en buenas salas de cuidados intensivos.

Pero no se trata solo de mantener con respirador artificial lo de antes. Se trata de que el periodismo —nuestro oficio, nuestra ética, nuestra obsesión por contar la verdad— aprenda a trasplantarse a estos nuevos cuerpos tecnológicos.

El diagnóstico es complejo, pero el paciente puede salir adelante si actuamos con claridad y sin miedo. Al fin y al cabo, por más que cambie el dispositivo, la gente seguirá necesitando quién le explique al mundo la verdadera realidad.