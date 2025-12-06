El encierro de las niñas

Este diario aplaude y reconoce como necesarias las urgentes medidas adoptadas por el ministerio público en las últimas horas para afrontar las secuelas de los menores en delincuencia.

Estas acciones, en especial el inmediato traslado a la capital desde un cuartel policial en Santiago de niñas en reclusión, son un reflejo positivo de esta apremiante situación.

La acción del director general de persecución, Wilson Camacho, precipitada por la grave denuncia de encierro ilegal y abusos, y la investigación abierta por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, deben ser el punto de inflexión, no un mero parche episódico.

Este caso no es aislado. Es la punta del iceberg de un sistema que falla en su esencia de proteger y reinsertar a menores en conflicto con la ley.

El hecho de que niñas investigadas hayan sido alojadas en un cuartel policial, junto a adultas y bajo condiciones de seguridad precarias, evidencia la ausencia crónica de políticas públicas especializadas.

Como medio, hemos documentado y puesto en el debate nacional las deficientes condiciones de los centros de acogida, la falta de separación por edades y grados de conflicto con la ley, y las denuncias recurrentes de abusos.

Este editorial se enmarca en una campaña sostenida que ha logrado el respaldo de instituciones clave como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Colegio de Abogados (CARD), la Defensoría del Pueblo y la Defensa Pública.

Lo que estamos reclamando es un cambio de paradigma: pasar de un enfoque puramente punitivo a uno centrado en la resocialización, la educación, la atención psicológica y la verdadera reinserción.

En este contexto, se requiere una estrategia de Estado que contemple acelerar la reforma legal y de políticas ya propuesta y respaldada, para priorizar medidas socioeducativas sobre la privación de libertad.

Igualmente, asignar recursos urgentes para mejorar la infraestructura, seguridad y programas de los centros existentes, garantizando la separación por edad y género.

Y crear un plan nacional de prevención que, en colaboración con comunidades, fomente el arte, el deporte, la cultura y la intervención temprana en sectores vulnerables, rompiendo el ciclo de la delincuencia.

El traslado de las niñas de Santiago es un primer paso obligado. Pero el verdadero examen para las autoridades es si habrá continuidad.

El futuro de cientos de niños y adolescentes —y la seguridad misma de la nación— dependen de que hoy se asuma con voluntad política y recursos concretos la tarea de rescatar, no solo recluir.