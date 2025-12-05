El último eslabón de la indignidad

La revelación de que niñas y adolescentes detenidas en Santiago son recluidas junto a mujeres adultas en el cuartel de Pueblo Nuevo es realmente escandalosa.

No es un simple fallo logístico, sino el último y repudiable eslabón de una cadena de indignidades que el Estado perpetúa contra los más vulnerables.

Este proceder viola de manera flagrante el Código Procesal Penal y los estándares internacionales de derechos humanos.

Pero más que nada, constituye una política institucionalizada de terror y desamparo para quienes, en teoría, deberían recibir protección especial.

La copa de la injusticia, ciertamente, ha rebasado todo límite tolerable.

Este escándalo alcanza su máxima vileza con las denuncias de que agentes policiales piden favores sexuales a las menores bajo su custodia.

Esto transforma la celda de detención en una cámara de horrores donde el Estado, lejos de ser guardián, se convierte en el primer victimario.

La negativa inicial de las autoridades, rápidamente desmentida por vecinos y por la Defensoría Pública, revela una cultura de encubrimiento y opacidad que agrava el delito.

Aquí no hay margen para excusas burocráticas: estamos frente a una complicidad criminal en el abuso sistemático de niñas.

Este trato brutal no puede disociarse del perfil de las víctimas.

Como señalan los expertos, son mayormente niñas abandonadas por sus familias y por la red social, estigmatizadas por un sistema que castiga con saña la pobreza y la disfuncionalidad.

El Estado, en lugar de corregir esta discriminación social, la reproduce y la intensifica al exponerlas a un riesgo mayor de violencia sexual dentro de sus propias instalaciones.

Ante este cuadro de barbarie institucional, las demandas deben ser contundentes.

Se requiere una auditoría nacional urgente de todos los recintos policiales, la suspensión y procesamiento penal de todos los implicados en abusos, y la creación inmediata de centros especializados con enfoque de protección integral.