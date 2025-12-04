Otro ejemplo de la degradación institucional

Los centros destinados a la rehabilitación de menores en conflicto con la ley se han convertido, ante la mirada indolente de la sociedad y el Estado, en puras ergástulas.

En pocas palabras, en escenarios donde se fractura de manera definitiva cualquier atisbo de propiciar un mejor futuro para los menores allí recluidos.

Las evidencias son cada vez más abrumadoras sobre la atmósfera de abusos y actos depravados que impera en algunos reformatorios, revelando no solo el fracaso de su misión correccional, sino su transformación en fábricas de trauma y desesperanza.

Esta cruda realidad expone una doble condena. Primero, la que dictamina la justicia, y después, la más brutal e invisible, administrada entre rejas, donde la violencia física y sexual se erige como un ritual perverso que el sistema permite y encubre.

El caso del Centro de Atención Integral Para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (CAIPACLP) de Santiago es un estremecedor paradigma de esta degradación institucional.

Entre sus paredes, diseñadas para albergar a 72 jóvenes distribuidos en cuatro módulos o “casitas”, se custodia el secreto a voces de violaciones recurrentes y maltratos sistemáticos.

Allí, adolescentes varones, muchos provenientes de entornos familiares ya fracturados en barrios como Cienfuegos, no encuentran redención, sino un infierno que los marca de por vida.

La mezcla indiscriminada de preventivos y condenados, sin distinción por la gravedad del delito cometido, rompe con los estándares de respeto a la dignidad de los internos.

Los relatos de palizas administradas por los propios custodios, pintan el cuadro de un sistema penitenciario juvenil que, lejos de corregir, perpetúa el ciclo de la violencia y la exclusión, abandonando a su suerte a quienes debería guiar.

La sociedad no puede hacerse la ciega ni indiferente frente a un mal que cada vez se agrava, poniendo en juego el futuro de las nuevas generaciones.