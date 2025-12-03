Una crueldad institucionalizada

Desalentadoras y sobrecogedoras son las realidades que desnudan el estado de precariedad de los centros correccionales de menores en La Vega y Villa Consuelo.

Esas descripciones son un espejo que refleja la peor cara de nuestra sociedad: la que abandona a sus niños y adolescentes en conflicto con la ley, condenándolos no a la rehabilitación, sino a la deshumanización.

Menores durmiendo en estructuras de concreto con delgados colchones; una interna nueva tirada en el suelo de una celda sin puerta; filtraciones, moho y techos a punto de desprenderse.

A la vez, comida escasa y en mal estado; una atención médica precaria; educación impartida en un comedor por falta de seguridad y recreación casi nula.

Esto no es corrección. Esto es crueldad institucionalizada.

El Estado tiene la obligación constitucional y moral de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas bajo su custodia.

Y con mayor razón cuando se trata de menores cuyo propósito declarado es la reinserción social.

Estas condiciones brutales no solo vulneran sus derechos, sino que los traumatizan, los enferman y los alejan irrevocablemente de cualquier posibilidad de un futuro mejor.

En lugar de prepararlos para reintegrarse, los estamos preparando para el fracaso y la perdición irremediable.

Esto requiere una intervención urgente, masiva y decidida de las autoridades competentes —la Procuraduría General de la República, el CONANI y la Dirección General de Prisiones— para remediar esta crisis.

No podemos construir una sociedad pacífica desde la miseria y el abandono.

La verdadera medida de nuestro progreso no está en cómo tratamos a los más privilegiados, sino en cómo protegemos y restauramos a los más vulnerables.

.