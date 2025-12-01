Otro capítulo horrendo

La muerte de un niño apuñalado por otro de su misma escuela, es el nuevo capítulo horrendo de la expansiva ola de criminalidad infantil y juvenil que arropa el país.

En este caso, no se trata de menores desarraigados de sus hogares por múltiples causas, sino de escolares que viven con sus padres.

Este tipo de episodios ya los hemos visto en los entornos de nuestras escuelas, agravados en ciertos casos cuando la violencia verbal, el ataque físico o el irrespeto van dirigidos contra sus propios maestros.

Otra cara del descalabro moral que interpela dramática y urgentemente a la sociedad, que no puede quedarse de brazos cruzados.

Hemos reclamado la pronta adopción de un plan o estrategia que, articulando a un amplio espectro de organizaciones, nos prepare para librar esta batalla por la salvación de las nuevas generaciones.

Crear centros tecnológicos comunitarios, al estilo del Infotep, para capacitar en habilidades digitales con alta demanda laboral a los niños y adolescentes desarraigados, es una opción favorable.

Para ello es preciso, repetimos, articular una alianza entre el liderato comunitario, las iglesias, el Ministerio de Trabajo y las zonas francas, a fin de convertir estas entidades sociales en canalizadoras de empleo formal.

Cabe, en ese contexto, fomentar el emprendedurismo local, apoyado por las juntas de vecinos, para generar oportunidades económicas desde dentro de los barrios.

Pero la batalla no es solo económica. Es imperativo declarar una emergencia educativa y afectiva.

Urge la implementación masiva de programas de inteligencia emocional y mediación de conflictos desde la primaria, dotando a las escuelas de más psicólogos y orientadores que enseñen a gestionar la ira, la frustración y el resentimiento. Tenemos que transformar los centros educativos en espacios de conciliación y no de confrontación.

Igualmente, la creación de ligas deportivas municipales masivas, así como de escuelas de arte y música en cada comunidad, dirigidas específicamente a esta población.

Esto puede arrebatarle horas de ocio a la seducción de la calle peligrosa.

Un joven con una balón en los pies, un instrumento en las manos o un pincel frente a un lienzo, es un joven que ya ha dicho no a la violencia.

Solo con una estrategia integral que ataque las causas económicas, eduque las emociones y ocupe positivamente el tiempo libre, podremos revertir esta peligrosa tendencia.