La última trinchera

Si de pura información se tratara, podemos decir que estamos más que servidos.

El mundo vive un diluvio universal de noticias que nos cae por todas las pantallas.

La gente, para no ahogarse, ya ni intenta verlo todo: selecciona, silencia y hasta huye del noticiero para no volverse loca con la “infoxicación”.

Y para rematar, ahora las Inteligencias Artificiales sueltan la información a mares y, para colmo, te la sirven en bandeja, personalizada como un menú a tu gusto.

Esto pone contra las cuerdas a los medios tradicionales, porque competir en quién da la noticia más rápido es una batalla perdida.

Por eso repito que nuestro desafío es dar un golpe de timón.

Dejar de ser simples “repetidores” de noticias para convertirnos en quienes las descubren.

Menos importar el cómo pasó y más escarbar para encontrar el por qué.

Pero no basta con cambiar el guion. Hay que tumbar la cuarta pared y conversar de verdad con nuestra gente.

Hacerlos parte de la discusión, que sientan que esto es un diálogo, no un monólogo nuestro de todos los días.

Si no le damos un giro a esto, los medios y los periodistas podemos quedarnos como un adorno bonito. La IA ya hace el trabajo pesado de repartir la información al instante.

Con todos los formatos y archivos que ellos ofrecen, ¿qué tenemos nosotros para competir?

La respuesta está en lo que las máquinas no pueden copiar: el corazón. Nuestro principal activo es un periodismo con olor a gente, con rigor y con verdad.

Es ponernos unos lentes de buzo y meter la cabeza en el fondo de ese torrente informativo para pescar lo que nadie ve: las historias escondidas, las que se quedaron atrás, las que valen la pena.

Con un periodismo de profundidad, con análisis, crónicas y reportajes donde la gente sea la protagonista, con su voz y su mirada, es que podemos caminar con paso firme por este nuevo mundo, sin miedo a lo que la IA tenga preparado.

En definitiva: Menos repetir como loritos, y más escarbar como buenos periodistas.