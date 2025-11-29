La creciente y alarmante incursión de niños y adolescentes en la delincuencia amerita que toda la sociedad se una en un plan para su rescate.

Esta cruda realidad ha motivado un llamado urgente al Estado por parte de entidades clave como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio de Abogados.

No se trata de un malestar aislado, sino de una crisis multifacética que es síntoma de fracturas sociales más profundas.

El aumento de menores que cometen desde hurtos hasta actos criminales más graves es, en esencia, el resultado de una tormenta perfecta: la degradación del sistema educativo, un entorno moral erosionado y la falta crónica de oportunidades.

Estos factores se agudizan de manera dramática en los barrios marginados de nuestras ciudades.

A esta realidad se suma un marco legal que, con la intención de proteger, puede terminar siendo un incentivo perverso.

La condición de inimputabilidad penal de los menores, que los exime de ser juzgados como adultos, es un elemento subyacente que algunos explotan.

Peor aún, el sistema correccional actual, lejos de regenerar, se ha convertido en una escuela del crimen donde los programas de rehabilitación brillan por su ineficacia.

Ante este panorama, es imperativo que las autoridades escuchen los planteamientos de la Finjus y el Colegio de Abogados y actúen con decisión.

Se impone una estrategia nacional dual que combine prevención y consecuencias.

Del lado de la prevención, esta puede incluir el fortalecimiento de los movimientos clubísticos barriales y promover el deporte como vía de escape y formación en valores.

Resulta impostergable incluir en el Código Penal la figura de que los menores que cometan delitos graves sean juzgados con penas proporcionales, aplicando modelos de justicia juvenil robusta que combinen la sanción con la verdadera reinserción.

El momento exige voluntad política y una acción concertada. El futuro de una generación está en juego.