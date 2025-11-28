Cooperación y soberanía

La decisión del gobierno dominicano de autorizar el uso temporal de instalaciones aéreas para operaciones logísticas de Estados Unidos contra el narcotráfico ha reavivado un debate necesario sobre los límites de la cooperación internacional y la preservación de la soberanía nacional.

Este hecho no es un acto aislado. Se enmarca en un acuerdo de interdicción marítima y aérea que cumple 30 años, firmado en 1995 y respetado por todas las administraciones desde entonces.

Dicho acuerdo fue ampliado en 2003 con un protocolo para incluir operaciones con aeronaves.

La medida actual, que permitirá el reabastecimiento y traslado de personal y equipos estadounidenses, opera como una actualización táctica de este marco existente, motivada por la creciente complejidad de la amenaza, ahora tipificada como “narcoterrorismo” con la declaración del Cártel de los Soles de Venezuela como organización terrorista.

El gobierno del presidente Luis Abinader ha sido enfático en señalar los candados de esta cooperación.

Es técnica, limitada y temporal, según nos enteramos con una vigencia máxima de cinco meses, bajo la cual no se autorizan operaciones de ofensiva militar desde territorio dominicano.

Este punto es crucial y encuentra respaldo en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013, que establece que este tipo de operaciones no pueden ser indefinidas.

La Constitución dominicana es muy clara en materia de soberanía, defensa y política exterior. El Presidente dirige la política exterior y es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas (art. 128), pero los tratados, convenios y acuerdos internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional (art. 93.1.d).

Además, el artículo 3 no deja espacio a ambigüedades: la soberanía no se cede, salvo en los mecanismos expresamente previstos por la propia Constitución.

No toda coordinación o cooperación militar requiere aprobación congresual. Pero sí debe hacerlo cuando se cruza una línea institucional clara.

En particular, cuando se trata del uso prolongado de instalaciones estratégicas, de una presencia estable de tropas extranjeras o de compromisos formales que, por su naturaleza, encajen en la categoría de “acuerdos internacionales”.

República Dominicana ha sido reconocida como un actor clave en la seguridad regional, designada hace más de un año como co-líder para el Caribe en la coalición mundial contra los opioides.

Fortalecer la seguridad nacional y defender la soberanía no son objetivos contrapuestos. Por el contrario, se complementan cuando las acciones del Estado se fundamentan en el rigor de la ley.

Es en ese delicado equilibrio donde debe construirse una política de Estado, más allá de las administraciones de turno, frente a las amenazas del siglo XXI.