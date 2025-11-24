Un verdadero estropicio

Lo que ocurre en la calle Del Sol, el emblemático epicentro comercial de Santiago, trasciende la mera anécdota de una obra pública retrasada.

Se ha convertido en el ejemplo más claro de la incapacidad de las autoridades para ejecutar sus proyectos con la planificación, celeridad y transparencia que el país merece.

La intervención, que prometía modernidad y orden, se ha transformado en una pesadilla que asfixia a los comerciantes y evidencia una gestión errática y desconectada de la realidad económica de la ciudadanía.

Las autoridades, encarnadas en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, garantizaron a los empresarios que la normalidad reinaría para la crucial temporada navideña.

Hoy, a las puertas de diciembre, no solo incumplen su palabra, sino que confirman con frialdad burocrática que los trabajos se extenderán.

Este incumplimiento no es un simple desliz. Es una puñalada a la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en sus instituciones y un menosprecio hacia quienes generan empleo y movimiento económico.

Las consecuencias de esta incompetencia se miden en números concretos y devastadores, con una caída superior al 65% en las ventas.

Un patrimonio de años de trabajo evaporándose por la ineptitud de una Comisión que, desde su cómodo escritorio, parece ignorar que detrás de cada negocio hay sueños, inversiones y empleos que sostienen la vida de la ciudad.

Esta obra en la calle Del Sol, más que un túnel de cableado, es una prueba de fuego para la credibilidad del gobierno.

No se puede hablar de desarrollo provincial mientras se destruye el comercio local.

Y no se puede alardear de inversiones millonarias cuando estas no se traducen en progreso, sino en ruina.

El estropicio debe terminar.

Exigimos un plan claro, un cronograma creíble y una supervisión exhaustiva que restablezca no solo la vía, sino la confianza en que el Estado está para servir, y no para hundir, a sus ciudadanos.