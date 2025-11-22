¡Vacúnense!

Una ola de gripe recorre una amplia geografía de países, y la nuestra no es la excepción.

Desde hace semanas, somos testigos de un aumento sostenido en las consultas médicas, colapsadas por ciudadanos afectados por virus respiratorios.

Ante la inminencia del invierno, y siguiendo el protocolo anual, las autoridades sanitarias han desplegado una jornada de vacunación a nivel nacional.

Sin embargo, y de manera inexplicable, la población parece estar ignorando el llamado apremiante a inmunizarse.

La vacuna es gratuita, segura y está al alcance de todos.

Ejemplo de ello es que los equipos de diversos medios de comunicación ya se han protegido.

Resulta, por tanto, desconcertante que, de 300 mil dosis disponibles, apenas se hayan aplicado 800. Esta cifra no solo es baja. Es alarmante.

El contraste con la campaña de vacunación infantil contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) no puede ser más elocuente: más de 4,000 niños han sido inmunizados con el respaldo de sus familias.

Esta diferencia revela que, cuando hay claridad y confianza, la respuesta ciudadana es positiva.

Frente a esto, es evidente que urge reforzar no solo la campaña informativa, sino también la persuasiva.

Se debe transmitir con contundencia que vacunarse no es solo un acto de protección individual, sino un gesto de responsabilidad colectiva.

Acudir a vacunarse es blindarse contra la gripe, evitar complicaciones de salud y contribuir al bienestar de todos.

Vacunarse es un acto de conciencia. Hagámoslo con toda confianza.