Que no haya tregua en esta lucha

En las últimas semanas, las fuerzas combinadas del Ministerio Público y los organismos de seguridad han infligido duros golpes al crimen organizado, demostrando una capacidad operativa y una determinación estratégica que merece reconocimiento.

No solamente se ha intensificado la persecución del narcotráfico con el apoyo decisivo de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), sino que se combaten a otras redes de traficantes y lavadores de activos.

Es una lucha en la que no puede haber tregua ni selectividades para la impunidad, mucho menos si los sospechosos ostentan alguna posición en los estamentos del Estado.

Esta firmeza se ve reflejada en el liderazgo de la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, cuya trayectoria avala este compromiso inquebrantable.

En las últimas batidas, realizadas mediante múltiples allanamientos, han caído personas imputadas de traficar con drogas vinculadas a un reciente decomiso de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo.

El operativo conjunto del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que resultó en el arresto de 16 personas -incluyendo a empleados del puerto- y 36 allanamientos simultáneos dirigidos por 40 fiscales y 312 agentes, evidencia la escala y sofisticación que ha alcanzado la persecución penal.

Estas acciones no son aisladas. En semanas anteriores, la DEA ha ayudado a la dirección antidrogas y otras instituciones de seguridad en la intercepción y decomiso de drogas transportadas en lanchas hacia las costas dominicanas.

La cooperación internacional es crucial cuando, según análisis de la ONU, el 90% de la cocaína identificada en Estados Unidos proviene de Colombia, con rutas que frecuentemente atraviesan el Caribe.

También se han multiplicado los operativos para contener el imparable tráfico ilegal de haitianos y de cigarrillos y otras mercancías contrabandeadas, mostrando un enfoque integral contra las múltiples facetas del crimen organizado.

Hay que apoyar esta ofensiva no solo por la peligrosidad que representan los capos sino por el descalabro de la ley y el orden al que estos apuestan.

Que no haya tregua porque el crimen organizado no la tiene. Que no haya selectividad porque la corrupción carcome desde cualquier posición.

El compromiso demostrado por estas autoridades merece el respaldo indubitable de la sociedad.