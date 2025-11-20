¡Ojo al Metro!

El Metro de la capital, otrora un símbolo de modernidad, atraviesa una crisis innegable que exige una respuesta contundente.

En los últimos cinco años, el sistema ha registrado al menos veinte fallas graves, una secuencia de interrupciones que no solo evidencia una gestión deficiente, sino que erosiona la confianza de los miles de ciudadanos que dependen de este servicio a diario.

La reciente avería en la Línea 2, ocurrida apenas con el nombramiento de un nuevo director en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), es un reflejo de un patrón preocupante.

Esta vez, la excusa fueron las “vibraciones” por trabajos de construcción.

Si bien la administración actuó con rapidez para restablecer el servicio y ofreció buses alternos, las explicaciones técnicas ya no bastan.

La recurrencia de estos eventos apunta a un problema sistémico, no a incidentes aislados.

El deterioro es palpable. Más allá de las fallas técnicas reportadas —desde apagones y choques hasta averías en puertas y sistemas de señalización—, el desgaste se hace visible en las propias estaciones.

Cada nueva interrupción genera caos, aglomeraciones y un profundo malestar entre los usuarios, que ven cómo su movilidad y seguridad están comprometidas con una frecuencia alarmante.

Frente a este escenario, el anuncio del nuevo director, Jhael Isa Tavárez, de implementar un plan de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo es un paso en la dirección correcta.

Porque la situación ha llegado a un punto crítico y no se puede normalizar el colapso intermitente del principal medio de transporte masivo del país.

La seguridad de decenas de miles de personas está en juego.

Es momento de pasar de las excusas a las soluciones. El Metro es una columna vertebral de la movilidad urbana y debe ser tratado con la seriedad que merece.

La ciudadanía espera hechos, no solo promesas.