Más alertas que nunca

Con el campo abierto para una guerra frontal entre las fuerzas extranjeras y las bandas insurgentes en Haití, la necesidad de elevar las medidas de protección militar en nuestra frontera es más urgente que nunca.

Este nuevo y peligroso capítulo de la crisis haitiana amenaza con desbordarse sobre nuestro territorio.

El agravamiento de la violencia, unido a la crítica crisis humanitaria y alimentaria, puede desencadenar objetivamente desplazamientos masivos de población.

Este es un fenómeno que, lejos de ceder, ha sido constante en los últimos meses, a pesar del despliegue de más de once mil soldados a lo largo de la franja fronteriza.

La evidencia son las frecuentes redadas y los continuos flujos de personas que se filtran por zonas aún vulnerables.

Pese al empleo de drones y los vuelos constantes de la Fuerza Aérea, la infiltración no ha podido ser contenida por completo.

En un contexto de guerra abierta, el impulso para huir de quienes no quieren exponer sus vidas será mayor y masivo.

Frente a este escenario, las declaraciones del presidente Luis Abinader transmiten un mensaje de control y coordinación.

Al afirmar que las autoridades están “al tanto de cualquier operación” y que poseen “la inteligencia necesaria” gracias a la cooperación con fuerzas extranjeras, el Gobierno busca proyectar tranquilidad.

Su desestimación de la “alerta especial” por las protestas en Haití y su aclaración de que los vuelos de vigilancia son parte de la rutina diaria, reforzadas por el ministro de Defensa, insinúan que la situación, por grave que sea, se mantiene dentro de los parámetros manejables.

Sin embargo, esta necesaria calma institucional no puede traducirse en complacencia.

La frontera es dinámica y las amenazas, exponenciales.

La ratificación de que la seguridad fronteriza es una “prioridad” debe reflejarse en una constante reevaluación y fortalecimiento de los dispositivos de control.

La nación apoya el firme despliegue en la línea divisoria, pero también exige que la vigilancia se anticipe a la crisis que se gesta al otro lado.

La soberanía y la estabilidad nacional dependen de no subestimar jamás la gravedad de la situación haitiana.