Escalar el Monte Everest, con todo su andamiaje de arneses y soporte, resulta una hazaña más sencilla que meter en cintura, con la ley en la mano, a los motoristas.

Ninguna de las normativas establecidas para proteger sus vidas, su trabajo o el uso de sus vehículos ha funcionado.

Ante la resistencia constante a sujetarse a la ley, han pasado a conformar una categoría exclusiva y privilegiada de ciudadanos: la de los intocables.

Una condición en que solo compiten con ellos los corruptos de toda laya y los capos del narcotráfico.

Para el resto de los ciudadanos, la sujeción a la ley es rigurosa, y en lo que respecta a las normas de tránsito, mucho más.

A los motoristas se les permite sistemáticamente violar estas mismas reglas, lo que se traduce en la más alta tasa de muertes, heridos, daños por accidentes, atracos y otros actos delictivos.

Pero los gobiernos, misteriosamente, no hacen mucho para corregir este desorden, para no disgustar a los motoristas a los que ven como carnada electoral.

Esta es una realidad que la sociedad conoce bien.

Y dado que el ejercicio de estas infracciones no castigadas es evidente a cualquier hora y en cualquier lugar, ya las hemos normalizado.

Ahora, la autoridad se pone a prueba una vez más con la disposición del INTRANT de hacer obligatorio el uso de cascos protectores de calidad para motoristas y sus pasajeros.

En vista del consuetudinario repudio a la generalidad de las normas, es previsible que esta corra igual suerte.

¡Ojalá nos equivoquemos!