La tercera “guerra mundial” de la prensa escrita

La prensa escrita, la cuna del periodismo profesional, libró el siglo pasado dos grandes “guerras mundiales” que pusieron a prueba su supervivencia.

La primera, entre los años 20 y 30, estalló con la aparición de la radio y la televisión.

Estos nuevos rivales tenían una ventaja abrumadora ya que podían transmitir las noticias al instante y en vivo, y llegar a una audiencia masiva.

La segunda guerra llegó con Internet y la era digital, cuyo impacto ha sido aún más profundo que el de la radio y la TV en su momento. Un verdadero terremoto para nuestro oficio.

Y ahora, estamos a las puertas de la tercera “guerra mundial”. El detonante es una tecnología disruptiva: la Inteligencia Artificial Generativa.

Esta no solo es un desafío. Es capaz de hacer trizas los modelos de negocio defensivos que nos salvaron en los conflictos anteriores.

La prensa tradicional llega a este nuevo campo de batalla con sus fortalezas principales ya muy tocadas.

En el pasado, nuestro poder más grande era el monopolio en la difusión de las noticias. La radio y la televisión nos quitaron ese privilegio, pero no pudieron arrebatarnos la capacidad de ofrecer análisis y profundidad. Nos adaptamos.

Otras jugadas que nos ayudaron fueron la especialización en temas como deportes, economía o cultura para atraer audiencias específicas, y la adopción de nuevas tecnologías, como la impresión offset, para ser más eficientes.

Luego, en 1995, llegó la era de Internet. La inmediatez y la ubicuidad de las noticias en línea cambiaron todo para siempre.

La gente comenzó a consumir información en cualquier momento y lugar, y la competencia por su atención se volvió feroz.

Este nuevo ecosistema nos infligió dos heridas profundas: redujo drásticamente nuestras fuentes de ingresos tradicionales —la publicidad y las suscripciones— y trajo la piratería y la distribución gratuita de contenido, que le cuestan miles de millones a la industria cada año.

También implico una masiva desaparición de diarios impresos, con el consiguiente despido de miles de periodistas y una caída en picada de la circulación del papel.

La proliferación de fuentes en línea, aunque diversificó la oferta, también generó más confusión y desinformación.

Si la prensa escrita logró sobrevivir a esas dos guerras, fue por su capacidad de adaptarse y aprender a coexistir con el entorno audiovisual y digital.

Así, logró revertir, en gran medida, sus dos puntos más débiles: la pérdida de audiencia y la caída de ingresos, aun cuando supo abrazar el formato multiplataformas.

En este nuevo mundo, la prensa pudo llegar a una audiencia global, ofrecer contenido en múltiples formatos y capturar parte de la publicidad que migró a las plataformas online.

Los lectores ahora nos leen en sus teléfonos y tabletas. La interactividad creció gracias a las redes sociales y los comentarios, permitiendo debates en tiempo real.

Y, quizás lo más importante, ganamos la capacidad de medir y analizar a nuestra audiencia para saber qué quiere leer y cómo llegar a ella.

Pero entonces, ¿qué nos espera en esta tercera “guerra mundial” con un actor tan poderoso como la Inteligencia Artificial?

Ese, queridos lectores, es un tema que dejaré para las próximas Reflexiones.